Міноборони Румунії засудило російську атаку на Одещину. Жителі румунської Ісакчі стали її свідками

Міністерство оборони Румунії засудило російську атаку дронів-камікадзе на припортову інфраструктуру Одеської області.

«Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки», — йдеться в повідомленні відомства в X (Twitter). Там додали, що відстежували під час атаки повітряну обстановку на кордоні в режимі реального часу.

Свідками цієї атаки стали жителі румунського прикордонного міста Ісакча. Дрон атакував Орлівку, де розташована переправа між нею та Ісакчею. Це на відео зняли румунські працівники переправи. Як пише «Радіо Свобода», на кадрах чоловіки кричать своїм колегам на баржі якнайшвидше залишити український порт.

Уранці 26 вересня берегова охорона в Румунії оголосила, що через атаку рух на прикордонному пункті пропуску «Ісакча» закритий.