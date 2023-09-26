Уночі росіяни атакували Україну 38 дронами Shahed. Сили ППО збили 26 із них

У ніч проти 26 вересня російські окупанти запустили по Україні 38 ударних безпілотників типу Shahed. Сили ППО знищили 26 із них.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Дрони летіли з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — окупований Крим).
За маршрутом руху ударних дронів працювали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
- 25 вересня росія атакувала Україну 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами «Онікс» і 24 іранськими безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 11 крилатих ракет «Калібр» і всі 24 ворожі дрони.