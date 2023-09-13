Окупанти атакували Одещину дронами. Є влучання і постраждалі

Уночі 13 вересня російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини ударними дронами.

Про це пише голова ОВА Олег Кіпер.

Є влучання дронів і пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Рятувальники ліквідовують наслідки.

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Постраждали шестеро цивільних. Троє з них у важкому стані, а інші троє — у середньому. Їх госпіталізували.

У Силах оборони півдня уточнюють, що над областю збили 32 дрони типу Shahed.