Уночі росіяни атакували безпілотниками південь Одещини. Наслідки

Уночі 7 вересня російські окупанти протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини — це четверта атака на Ізмаїльський район за пʼять днів.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Через наліт Shahed у кількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.
Постраждав водій вантажівки, у нього легка травма ноги.
Зараз на місці ліквідують наслідки обстрілів.
- 4 вересня вночі російські війська атакували Україну дронами-камікадзе, під ударом була цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район).