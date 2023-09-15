Румунія збиватиме російські дрони за необхідності

Румунія збиватиме російські дрони в разі необхідності, заявив заступник начальника штабу оборони генерал Георгіца Влад.
Про це пише Digi24.
За його словами, через часті атаки дронів-камікадзе на українські порти на Дунаї Румунія розмістила в районі дельти річки 600 військових і радіолокаційні системи.
«Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони, і ми обговорили із союзниками в НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії», — сказав генерал, додавши, що не виключає застосування сил протиповітряної оборони.
- Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили двічі — 4 і 13 вересня. Румунія викликала голову дипмісії росії та збудувала в прикордонному районі, що поряд із Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних. Також у тому районі посилили заборону на польоти літаків і дронів.