МЗС Румунії викликало голову дипмісії рф і знову висловило протест через уламки російського дрона

Міністерство закордонних справ Румунії висловлює протест і викликає голову дипмісії росії через нові уламки російських дронів-камікадзе, які вночі атакували портову інфраструктуру українських міст Рені та Ізмаїл.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Відомство проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні з Україною, включно з інцидентами з падінням уламків дронів.

Тим часом, Міноборони Румунії вже закінчує будувати укриття для цивільних, які живуть поблизу Дунаю і можуть постраждати від дронових атак росіян. Укриття облаштовують в районі села Плауру, де 4 вересня знайшли уламки першого російського Shahed.