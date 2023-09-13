МЗС Румунії викликало голову дипмісії рф і знову висловило протест через уламки російського дрона

Міністерство закордонних справ Румунії висловлює протест і викликає голову дипмісії росії через нові уламки російських дронів-камікадзе, які вночі атакували портову інфраструктуру українських міст Рені та Ізмаїл.
Про це повідомляється на сайті МЗС.
Відомство проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні з Україною, включно з інцидентами з падінням уламків дронів.
Тим часом, Міноборони Румунії вже закінчує будувати укриття для цивільних, які живуть поблизу Дунаю і можуть постраждати від дронових атак росіян. Укриття облаштовують в районі села Плауру, де 4 вересня знайшли уламки першого російського Shahed.
- Вночі 13 вересня російські дрони камікадзе знову атакували порти Рені та Ізмаїлу. Українській ППО вдалося збити 32 Shahed. Вже вдень румунські медіа написали про уламки дронів в районі населених пунктів Нуферу і Вікторія в повіті Тулча.