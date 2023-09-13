Повітряні сили: ППО збила 32 ударні дрони під час російської атаки на Одещину і Сумщину

У ніч проти 13 вересня сили Протиповітряної оборони знищили 32 ударні дрони Shahed, якими окупанти атакували Одеську і Сумську області.
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запустили 44 безпілотники з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Атаку відбивали винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Більшість дронів летіли на південь Одещини для атак на портову інфраструктуру.
- Уночі 13 вересня ворог вдарив по Ізмаїльському району. Там зафіксували влучання і пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Шестеро людей постраждали.