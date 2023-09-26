Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Влучили в припортову інфраструктуру

Уночі проти 26 вересня росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова ОВА Кіпер.

Більшість дронів збила ППО, однак є влучання у припортову інфраструктуру.

Постраждали двоє водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого ушпиталили з важкою травмою руки. Пошкоджені будівля пункту пропуску, складські приміщення, майже 30 вантажівок. Шість фур горіли. Пожежі ліквідували рятувальники.