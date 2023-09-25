Окупанти вдарили по Одещині 19 ударними дронами і двома типами ракет. Є влучання

Вночі росіяни цілили по Одещині 19 ударними дронами Shahed і двома надзвуковими ракетами «Онікс». Також різними областями рухалися 12 ракет «Калібр».

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Сили ППО збили 19 дронів та 11 «Калібрів». По одному «Калібру» знищили над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважну більшість — у небі над Одещиною.

Однак є влучання у припортову інфраструктуру. Пошкоджений морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Ракети «Онікс» зруйнували зерносховища.

Уламки ракет пошкодили складські будівлі одного з підприємств і приватний будинок у передмісті Одеси. Там були пожежі. Також горіла трава на відкритих територіях. Вогонь загасили.

Вибухова хвиля вибила скло у кількох будинках. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, травмована жінка, її поранили уламки скла.

Сили оборони півдня опублікували фото наслідків російської атаки: