Суд залишив до кінця жовтня під вартою експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва

Суд залишив під вартою до 22 жовтня цього року колишнього президента АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у пособництві росії.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

На засіданні адвокати Богуслаєва доводили, що більшість ризиків, які сторона обвинувачення вказала у попередньому клопотанні, відпала, адже досудове розслідування закінчили 22 вересня. Проте суд вирішив залишити в силі рішення першої інстанції — тримання під вартою.