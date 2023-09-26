Суд залишив до кінця жовтня під вартою експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва

Суд залишив під вартою до 22 жовтня цього року колишнього президента АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у пособництві росії.
Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.
На засіданні адвокати Богуслаєва доводили, що більшість ризиків, які сторона обвинувачення вказала у попередньому клопотанні, відпала, адже досудове розслідування закінчили 22 вересня. Проте суд вирішив залишити в силі рішення першої інстанції — тримання під вартою.
- 22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції.
- Пізніше Служба безпеки України встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року.
- Після початку повномасштабної війни Богуслаєв продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування. Він скаржився їм на удари по заводі та мародерство солдатів рф.
- 10 травня журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін з росією.