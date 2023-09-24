Франція припиняє військову співпрацю з Нігером і відкликає свого посла

Франція припиняє військову співпрацю з Нігером, а також відкликає свого посла.

Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, повідомляє La Figaro.

«Ми були [присутні] на прохання Нігеру, Буркіна-Фасо, Малі на їхній території для боротьби з тероризмом. Ці країни постраждали від переворотів. Сьогодні вдень я розмовляв з президентом Базумом, якого затримали, тому що він проводив амбітні реформи [...] Франція вирішила відкликати свого посла, і припинімо нашу військову співпрацю з Нігером», — сказав Макрон.

За його словами, французькі солдати покинуть територію Нігеру до кінця року.