Франція припиняє військову співпрацю з Нігером і відкликає свого посла

Франція припиняє військову співпрацю з Нігером, а також відкликає свого посла.
Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, повідомляє La Figaro.
«Ми були [присутні] на прохання Нігеру, Буркіна-Фасо, Малі на їхній території для боротьби з тероризмом. Ці країни постраждали від переворотів. Сьогодні вдень я розмовляв з президентом Базумом, якого затримали, тому що він проводив амбітні реформи [...] Франція вирішила відкликати свого посла, і припинімо нашу військову співпрацю з Нігером», — сказав Макрон.
За його словами, французькі солдати покинуть територію Нігеру до кінця року.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Переворот засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
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- 4 вересня хунта в Нігері знову відкрила повітряний простір країни для всіх комерційних рейсів. А 24 вересня повстанці заборонили французьким літакам літати в повітряному просторі країни.