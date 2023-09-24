Хунта Нігеру закрила повітряний простір для французьких літаків

Військові повстанці, що захопили владу в Нігері, заборонили французьким літакам літати в повітряному просторі країни.
Про це повідомляє AFP.
За їхньою заявою, повітряний простір Нігеру «відкритий для всіх національних і міжнародних комерційних рейсів, за винятком французьких літаків або літаків, зафрахтованих Францією, включно з літаками авіакомпанії Air France».
Уточнюють також, що повітряний простір закритий для «всіх військових, оперативних та інших спеціальних польотів» без попереднього дозволу.
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- 4 вересня хунта в Нігері знову відкрила повітряний простір країни для всіх комерційних рейсів.