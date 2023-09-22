Кабмін відклав запуск реєстру олігархів до закінчення воєнного стану

Кабінет міністрів відклав запуск реєстру олігархів до закінчення війни. Про це свідчить розпорядження уряду № 827-р від 19 вересня.

Документ передбачає, що реєстр має запрацювати через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану. Раніше його планували запустити за три місяці після опублікування висновку Венеціанської комісії про закон.

Відповідальним виконавцем реєстру замість Ради національної безпеки і оборони призначили Мінʼюст.