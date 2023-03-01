Кабмін переніс терміни запуску реєстру олігархів

Кабінет міністрів України вирішив перенести терміни запуску реєстру олігархів. Його планували запустити ще навесні 2022 року.

Про це йдеться розпорядженні уряду № 177.

Кабмін вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).

Там вказується, що запуск реєстру олігархів має відбутися через три місяці після публікації висновку Венеціанської комісії. Також до відповідальних за реєстр, крім Ради нацбезпеки і оборони та Міністерства цифрової трансформації, додали Міністерство юстиції.