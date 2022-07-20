У РНБО нарахували близько 86 українців, які можуть потрапити в реєстр олігархів

У Раді нацбезпеки і оборони провели нараду з приводу запуску реєстру олігархів. Там заявили, що під ознаки олігарха підпадають близько 86 українців.
Про це пише пресслужба РНБО.
У нараді взяли участь премʼєр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепремʼєр-міністр Юлія Свириденко, очільники Мінʼюсту та МВС, голова Антимонопольного комітету, а також виконувач обовʼязків очільника СБУ.
«Секретар РНБО України зазначив, що нині під ознаки, визначені законом, підпадають близько 86 осіб», — йдеться у повідомленні.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Олігархом можуть визнати людину, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є бенефіціаром монополії та має активів на понад мільйон прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 мільярда гривень).
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів.