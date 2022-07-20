У РНБО нарахували близько 86 українців, які можуть потрапити в реєстр олігархів

У Раді нацбезпеки і оборони провели нараду з приводу запуску реєстру олігархів. Там заявили, що під ознаки олігарха підпадають близько 86 українців.

Про це пише пресслужба РНБО.

У нараді взяли участь премʼєр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепремʼєр-міністр Юлія Свириденко, очільники Мінʼюсту та МВС, голова Антимонопольного комітету, а також виконувач обовʼязків очільника СБУ.

«Секретар РНБО України зазначив, що нині під ознаки, визначені законом, підпадають близько 86 осіб», — йдеться у повідомленні.