Венеціанська комісія рекомендує відкласти закон про олігархів до кінця війни. Ось чому

Європейська комісія за демократію через право, іншими словами Венеціанська комісія, радить Україні відкласти імплементацію закону про олігархів.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Венеціанська комісія вважає, що повномасштабна російсько-українська війна змінила баланс сил в Україні та зменшила вплив олігархів, зокрема, через втрату активів і особливості функціонування органів влади в умовах воєнного стану. Це заважає оцінити вплив закону про олігархів на політичну й правову систему.
За словами міністра, комісія рекомендує вже після завершення війни визначитися з законодавством стосовно олігархів: імплементувати закон, змінити його чи відхилити, якщо потреба в ньому зникне.
- 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом. А 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроєкт про олігархів на аналіз Венеціанській комісії. Пізніше Венеціанська комісія заявила, що надасть оцінку законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.
- Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. У РНБО заявили, що під ознаки олігарха підпадають майже 86 українців.
- У березні 2023 року Кабмін переніс терміни запуску реєстру олігархів. Запуск реєстру олігархів має відбутися через три місяці після публікації висновку Венеціанської комісії.