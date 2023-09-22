СБУ затримала трьох працівників військкоматів і посадовця ВЛК — допомагали ухилянтам

Служба безпеки в трьох регіонах затримала трьох працівників військкоматів і посадовця військово-лікарської комісії. Вони допомагали військовозобовʼязаним виїхати за кордон з підробленими документами. Загалом СБУ ліквідувала ще сім схем ухилення від мобілізації.
Про це пише пресслужба СБУ.
За «послуги» брали від $500 до $8,5 тисяч — це залежало від терміновості та способу втечі за кордон.
У Києві затримали двох громадян країни з Південного Кавказу, які продавали підроблені документи про багатодітне батьківство чи волонтерську діяльність, а також виводили клієнтів за кордон лісовими стежками на Закарпатті.
На Львівщині військові контррозвідники затримали посадовицю відділення рекрутингу та комплектування райвійськкомату — вона вимагала $17 тисяч у двох працівників місцевого підприємства.
В Івано-Франківській області затримали начальника одного з районних військкоматів — він списував чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.
На Черкащині СБУ повідомила про підозру секретарю районної військово-лікарської комісії, що продавав фіктивні довідки про тяжкі захворювання, залучивши до цього лікаря ВЛК.
У Кіровоградській області затримали посадовця райвійськкомату, який разом із членами ВЛК підробляв медичні висновки і продавав їх військовозобов’язаним.
На Одещині за матеріалами СБУ понад пʼять років увʼязнення отримав чоловік, що намагався переправити за кордон групу ухилянтів поза пунктами пропуску.
- Раніше у Вінниці викрили понад 10 працівників ВЛК і лікарів, які допомагали ухилянтам, в Одесі затримали співробітника ВЛК, що за $10 тисяч підробляв документи призовників, у Києві голові ВЛК Подільського військкомату повідомили про підозру в підроблянні довідок для виїзду військовозобовʼязаних за кордон. Також СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації в Херсоні та в Івано-Франківській області.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні.
- 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх очільників обласних військкоматів.