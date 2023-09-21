Україна залучила в бюджет $1,25 млрд від США через Світовий банк

До державного бюджету України надійшов грант від США в розмірі $1,25 мільярда через Цільовий фонд донорів Світового банку — PEACE in Ukraine.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

Ці гроші частково компенсують видатки державного бюджету на соціальну та гуманітарну сфери: пенсії, зарплати держпрацівникам, медикам, співробітникам ДСНС, педагогам.

Протягом 2023 року Україна отримала $9,7 мільярда США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.