Світовий банк виділив €189,32 млн на зарплати українським держслужбовцям і вчителям

До загального фонду державного бюджету України надійшло €189,32 млн від Світового банку. Ці кошти підуть на зарплати держслужбовців і вчителів за лютий 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Гроші, отримані на пільговій основі від Міжнародної асоціації розвитку, потрібно буде повернути упродовж 10 років із 4-річним пільговим періодом.

«Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні витрати держбюджету, а також забезпечувати стійке державне управління в Україні», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.