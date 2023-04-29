США через Світовий банк надають Україні ще $1,25 мільярда

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Світовий банк виділяє Україні ще $1,25 мільярда на потреби у сфері охорони здоровʼя, освіти та рятувальних служб.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
«Пишаюся тим, що USAID через Світовий банк виділило ще $1,25 мільярда на фінансування охорони здоровʼя, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ», — написала вона у Тwitter.
- Україна за час повномасштабної війни отримала через USAID понад 2 900 генераторів, а «Оператор ГТС України» отримав дрони для моніторингу газової інфраструктури. Загальна вартість переданої Агентством допомоги становить майже $400 мільйонів.