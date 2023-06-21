Світовий банк надасть Україні додаткові $1,75 мільярда на екстрену допомогу й відновлення

Група Світового банку 21 червня оголосила про надання додаткової підтримки Україні на суму $1,75 мільярда.

Це фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики Світового банку на суму $500 мільйонів, гранту від США на суму $1,25 мільярда і ще одного гранту на $15 мільйонів від Фінляндії.

Гроші нададуть у рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE)». Їх витратять на підтримку охорони здоровʼя, освіти, виплату пенсій, програму соціальної допомоги та зарплату працівників, що надають основні державні послуги.

Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає підтвердження про здійснення узгоджених витрат.