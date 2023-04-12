Світовий банк виділить Україні $200 мільйонів на відновлення інфраструктури

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі $200 мільйонів. Гроші підуть на відновлення енергетичної інфраструктури.
Про це пише Bloomberg.
Також у рамках проєкту партнери додадуть ще $300 мільйонів у вигляді грантів та інших видів внесків для того, щоб допомогти Україні відремонтувати енергетичну інфраструктуру.
«За останній рік енергетична інфраструктура зазнала збитків у розмірі $11 мільярдів і є однією з найбільш критичних галузей, де Україна потребує термінової підтримки», — зазначила директор-розпорядник операцій Світового банку Анна Бʼєрде.
За її словами, більш як половина енергоінфраструктури України пошкоджена, а мільйони людей у країні мають обмежений доступ до електрики.
- 10 жовтня 2022 року росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України. У період з жовтня 2022 року по лютий 2023 росіяни завдали 225 ударів по 112 обʼєктах критичної цивільної інфраструктури України. Збитки інфраструктури України перевищують $10 мільярдів — це стосується енергетичної, газової та теплової галузей.