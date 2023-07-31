США надали Україні $1,25 млрд через Світовий банк. Кошти спрямують у держбюджет

Сполучені Штати Америки спрямували до державного бюджету України $1,25 мільярда через Цільовий фонд групи донорів Світового банку.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

Ці грантові кошти — частина п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Гроші компенсують гуманітарні й соціальні видатки держбюджету, наприклад, зарплати урядовцям, виплати переселенцям, людям з інвалідністю, субсидії тощо.

За 2023 рік Україна вже отримала $8,45 мільярда грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а від початку повномасштабної війни — $20,4 мільярда.