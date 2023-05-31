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Україна отримала грант на $1,25 мільярда від США. Гроші підуть на соцвиплати та зарплати освітянам і лікарям

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Державний бюджет України отримав від США грантові кошти в розмірі $1,25 мільярда.

Про це Міністерство фінансів України оголосило 31 травня.

Гроші підуть на виплату державних соціальних допомог сімʼям із дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери й лікарів та інше.

У 2023 році Україна отримала вже $6 мільярдів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Ці гроші надійшли в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Мета проєкту — часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних, що не повʼязані зі сферою безпеки й оборони.

  • Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо розвитку економіки України на період з 2023 до 2027 року. В МВФ кажуть, що попри війну українській владі вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки раціональній політиці та значній зовнішній підтримці. У 2022 році ВВП України зменшився на 30,3%, а на 2023 рік прогнози різні — від падіння на 3% до зростання на 1%.