Суд взяв під домашній арешт супутницю чоловіка, якого застрелили у Дніпрі під час сутички з патрульними

Суд у Дніпрі відправив під нічний домашній арешт (з 21:00 до 07:00) жінку, яка чинила опір поліцейським 29 серпня. Тоді під час сутички патрульний застрелив чоловіка.

Жінка заявила, що винною себе не вважає, а патрульні не показали їй посвідчення, тому вона думала, що це могли бути не правоохоронці.

Під час інциденту вона відмовлялась виходити з машини. Тоді патрульні стали силою її витягати з машини й використали газовий балончик, потім почалась бійка, яка закінчилась для водія летально.