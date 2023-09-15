Суд взяв під домашній арешт супутницю чоловіка, якого застрелили у Дніпрі під час сутички з патрульними

Суд у Дніпрі відправив під нічний домашній арешт (з 21:00 до 07:00) жінку, яка чинила опір поліцейським 29 серпня. Тоді під час сутички патрульний застрелив чоловіка.
Жінка заявила, що винною себе не вважає, а патрульні не показали їй посвідчення, тому вона думала, що це могли бути не правоохоронці.
Під час інциденту вона відмовлялась виходити з машини. Тоді патрульні стали силою її витягати з машини й використали газовий балончик, потім почалась бійка, яка закінчилась для водія летально.
- 29 серпня у Дніпрі патрульні намагались зупинити машину, її водій ігнорував вимоги правил дорожнього руху. Потім поліція попросила пасажирів, серед яких були й неповнолітні, вийти з автомобіля. Ті відмовились, після чого поліцейські застосували силу та газовий балончик. Водій поводився агресивно та «мав усі ознаки алкогольного спʼяніння». Сталася бійка, під час якої поліцейський тричі вистрелив у спину чоловіку, через що той помер. Правоохоронця затримали, а ось відео з його бодікамери.
- 30 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ця ситуація — серйозний прецедент. Винних визначить слідство. 31 серпня поліція порушила справу через посягання на життя поліцейських.
- Патрульного, який застрелив чоловіка, відправили під домашній арешт.