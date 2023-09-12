Поліція Дніпра повідомила про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському. Тоді патрульний застрелив її чоловіка

Поліція Дніпра повідомила про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському. Ідеться про інцидент з її чоловіком, якого застрелили 29 серпня.

Про це поліція оголосила 12 вересня.

Про підозру їй повідомили за статтею 342 Кримінального кодексу України — опір правоохоронцю. Це карається карається або штрафом, або обмеженням волі до чотирьох років, або вʼязницею до двох років. У справі тривають слідство і судово-медична експертиза.

Жінка під час інциденту відмовлялась виходити з машини. Тоді патрульні стали силою її витягати з машини й використали газовий балончик, потім почалась бійка, чоловіка застрелили.