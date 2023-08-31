Патрульного, який застрелив чоловіка у Дніпрі, відправили під домашній арешт

Кіровський районний суд міста Дніпро відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 днів патрульного, який 29 серпня застрелив чоловіка. Рішення суд ухвалив 31 серпня.
Прокурори просили арештувати патрульного без права на заставу.
«З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані, я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги», — заявив патрульний на суді, цитують «Ґрати».
Патрульний брав участь у засіданні онлайн, тому що знаходиться у лікарні через травми.
- 29 серпня у Дніпрі патрульні намагались зупинити машину, її водій ігнорував вимоги правил дорожнього руху. Потім поліція попросила пасажирів, серед яких були й неповнолітні, вийти з автомобіля. Ті відмовились, після чого поліцейські застосували силу та газовий балончик. Водій поводився агресивно та «мав усі ознаки алкогольного спʼяніння». Відтак сталася бійка, під час якої поліцейський тричі вистрелив у спину чоловіку, через що той помер. Правоохоронця затримали, а ось відео з його бодікамери.
- 30 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ця ситуація — серйозний прецедент. Винних визначить слідство. 31 серпня поліція відкрила справу через посягання на життя поліцейських.