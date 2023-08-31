У Дніпрі після інциденту з пʼяним водієм порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських

У Дніпрі поліція порушила справу через посягання на життя патрульних (ст. 348 Кримінального кодексу України). Ідеться про інцидент 29 серпня, коли між поліцейськими та водієм сталась бійка, а потім чоловіка застрелили.

Про це повідомили в Нацполіції.

За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.