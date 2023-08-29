У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. ДБР почало розслідування

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи патрульний застрелив чоловіка. ДБР почало розслідування, аби встановити правомірність використання табельної вогнепальної зброї.

Попередньо відомо, що правоохоронці намагались зупинити в середмісті Дніпра елітне авто, водій якого ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного спʼяніння.

Під час інциденту правоохоронець вистрелив у чоловіка, через що той помер. На час слідства патрульного відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України.