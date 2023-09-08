Уряд призначив тимчасового першого заступника голови ДСНС

Уряд призначив тимчасового виконувача обовʼязків першого заступника голови ДСНС — Андрія Даника.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України у Черкаській області, а до цього працював начальником відділу цивільного захисту у Старобешівському районі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.