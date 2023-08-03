ДСНС відсторонить від роботи фігурантів справи про авіатрощу у Броварах

Державна служба із надзвичайних ситуацій відсторонить від роботи п’ятьох підозрюваних у справі про падіння гелікоптера в Броварах.
Про це ДСНС повідомила 3 серпня.
Серед підозрюваних:
- начальник Управління авіації та авіаційного пошуку;
- виконувач обов’язків командира частини;
- заступник командира з льотної підготовки;
- командир авіаційної ескадрильї;
- начальник служби безпеки польотів Спецавіазагону оперативно-рятувальної служби міста Ніжин.
Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
- 18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області поруч із дитячим садком і житловим будинком впав гвинтокрил. На борту було керівництво МВС, яке летіло у відрядження. Загинули 14 людей, зокрема одна дитина, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Слідство не знайшло підтвердження версіям про диверсію або замах на керівництво Міністерства внутрішніх справ.
- 3 серпня Офіс генпрокурора повідомив про підозри пʼятьом працівникам ДСНС. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів та службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. Під час підготовки до польоту командир екіпажу не отримав дані про погоду на всьому маршруті, зокрема він не знав про сильний туман над Броварами. А екіпаж не мав допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Однак відповідальні за безпеку польотів посадовці не скасували та не перенесли виліт. Гелікоптер летів на гранично низькій висоті (меншій за висоту деяких будівель на маршруті) через складні погодні умови. Коли командир екіпажу побачив перешкоду і почав облітати її, гелікоптер різко піднявся вгору, через що командир втратив орієнтування в просторі. Гелікоптер зіткнувся із землею, пошкодивши дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.