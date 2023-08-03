Загибель керівництва МВС у Броварах: посадовцям ДСНС оголосили підозри

Пʼятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про підозру у справі про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Підозри стосуться працівників Управління авіації ДСНС і спеціального авіаційного загоюну оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 ККУ). Начальнику служби безпеки польотів цього загону оголосили підозру у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Слідчі встановили, що посадовці порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Під час досудового розслідування правоохоронці розшифровали бортові самописці та похвилинно відновили день авіакатастрофи.

У січні 2023 року керівництво МВС України мало прибути до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимоги законодавства посадовці ДСНС залучили гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на надзвичайні ситуації у Києві та області. Гелікоптер не мав дозволу на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командир екіпажу не отримав дані про погоду на всьому маршруті, зокрема він не знав про сильний туман над Броварами. А екіпаж не мав допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Однак відповідальні за безпеку польотів посадовці не скасували та не перенесли виліт.

Гелікоптер летів на гранично низькій висоті (меншій за висоту деяких будівель на маршруті) через складні погодні умови. Коли командир екіпажу побачив перешкоду і почав облітати її, гелікоптер різко піднявся вгору, через що командир втратив орієнтування в просторі. Гелікоптер зіткнувся із землею, пошкодивши дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, у катастрофі загинули чотири жінки та дитина. Ще 31 людина, серед яких 13 дітей, травмувалися.

Серед підозрюваних — начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в. о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України міста Ніжин Чернігівської області. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.