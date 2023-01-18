Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах

Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. Серед загиблих — девʼятеро перебували на борту гвинтокрила.

У лікарні перебувають 22 потерпілих, зокрема 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.