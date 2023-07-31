Загибель керівництва МВС у Броварах: слідство відкинуло версії про диверсію або замах

Слідство не знайшло підтвердження версіям про диверсію або замах на керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке загинуло при падінні гвинтокрила в Броварах.

Генпрокурор Андрій Костін розповів Укрінформу, що розслідування триває, але остаточні висновки оголосять уже найближчим часом.

«Станом на сьогодні зібрали всі необхідні технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту. Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли підтвердження», — сказав він.

На початку розслідування було чотири версії — замах на життя держдіячів, включаючи диверсію; збиття; конфліктна ситуація на борту; помилка пілота, технічна несправність або недотримання правил польотів.