Суд арештував ще трьох фігурантів у справі про авіакатастрофу у Броварах. Четвертого відправили під домашній арешт

Печерський райсуд Києва відправив під варту без права на заставу ще трьох підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, де загинуло керівництво МВС.

На два місяці в СІЗО відправили ДСНСника Андрія Дворника, посадовця ДСНС Олега Іванова та в. о. командира частини Володимира Леонова. Начальнику служби безпеки польотів Спецзагону цивільного захисту Яну Кошману призначили цілодобовий домашній арешт.

Перед цим суд також арештував начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку. Він заявив, що не погоджується із запобіжним заходом, оскільки діяв «відповідно до керівних документів», мовляв, у пілотів був потрібний фаховий рівень, а погода була льотною.

Відтак у цій справи з пʼяти фігурантів четверо — у СІЗО, ще один — під домашнім арештом.