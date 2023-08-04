Суд відправив під варту підозрюваного у справі про авіакатастрофу в Броварах

Печерський суд Києва відправив на два місяці під варту підозрюваного у справі про авіатрощу в Броварах, начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку.

Про це повідомив кореспондент «Суспільного» із зали суду.

У коментарі після рішення суду Коробка заявив, що не погоджується із запобіжним заходом, оскільки він діяв «відповідно до керівних документів», мовляв, у пілотів був потрібний фаховий рівень, а погода була льотною. Адвокати подадуть апеляцію.