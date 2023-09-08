Digi24: Румунія посилює захист населення в прикордонних з Україною районах

Румунський нацкомітет із надзвичайних ситуацій вирішив посилити захист населення в районах поблизу українських портів на Дунаї. Це сталося після падіння російського дрона на території комуни Чаталкіой.
Про це повідомляє румунське видання Digi24.
Тепер профільне міністерство має посилити захист людей, які проживають на березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїлу.
Місцевим жителям також надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі загрози падіння уламків ракет чи дронів.
Також місцевих жителів інструктуватимуть, що робити в небезпечних ситуаціях, і побудують на місцях укриття.
- 4 вересня під час нічної атаки на Одещину російські дрони впали на територію Румунії. Тоді ж міністр закордонних справ Кулеба заявив, що Україна має фотодокази цього.
- 5 березня президент Румунії заперечив падіння російських безпілотників на території своєї країни.
- 6 вересня в Румунії вперше визнали падіння російського дрона-камікадзе Shahed, але заявили, що це уламки. Міністр оборони Ангел Тилвар сказав, що залишки знайшли біля села Плауру, що навпроти Ізмаїлу.
- 7 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що уламки російського дрона-камікадзе на території Румунії — це «не навмисна атака росії». Румунська влада поінформувала Альянс про розслідування. Згодом румунські журналісти показали місце падіння російського Shahed.