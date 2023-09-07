Румунські журналісти показали місце падіння російського Shahed

Румунські журналісти показали місце ймовірного падіння російського дрона на березі Дунаю.
Відповідний відеоматеріал опублікував телеканал Digi24.
Відео зняли на території комуни Чаталкіой, яка розташована майже навпроти українського Ізмаїлу. На місці видно поламані та частково обгорілі дерева, зелена рослинність відсутня, що свідчить про сильний вибух.
Журналіст також показав металеві фрагменти, які можуть бути уламками дрона.
- 4 вересня під час нічної атаки на Одещину російські дрони впали на територію Румунії. Тоді ж міністр закордонних справ Кулеба заявив, що Україна має фоотодокази.
- 5 березня президент Румунії заперечив падіння російських безпілотників на території своєї країни.
- 6 вересня в Румунії вперше визнали падіння російського дрона-камікадзе Shahed, але заявили, що це уламки. Міністр оборони Ангел Тилвар сказав, що залишки знайшли біля села Плауру, що навпроти Ізмаїлу.
- Раніше сьогодні, 7 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що уламки російського дрона-камікадзе на території Румунії — це «не навмисна атака росії». Румунська влада поінформувала Альянс про розслідування. Зараз усі члени чекають на його результати.