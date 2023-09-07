Румунські журналісти показали місце падіння російського Shahed

Румунські журналісти показали місце ймовірного падіння російського дрона на березі Дунаю.

Відповідний відеоматеріал опублікував телеканал Digi24.

Відео зняли на території комуни Чаталкіой, яка розташована майже навпроти українського Ізмаїлу. На місці видно поламані та частково обгорілі дерева, зелена рослинність відсутня, що свідчить про сильний вибух.

Журналіст також показав металеві фрагменти, які можуть бути уламками дрона.