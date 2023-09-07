Колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва залишили в СІЗО ще на 2 місяці

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва ще на 2 місяці — до 16 жовтня.

Рішення суд ухвалив 7 вересня.

Князєв може вийти із СІЗО під заставу. 5 вересня суд її зменшив з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів.