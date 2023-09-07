Колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва залишили в СІЗО ще на 2 місяці

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва ще на 2 місяці — до 16 жовтня.
Рішення суд ухвалив 7 вересня.
Князєв може вийти із СІЗО під заставу. 5 вересня суд її зменшив з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. 5 вересня суд зменшив суму застави до 55 мільйонів.