У Києві викрили чергову схему лікарів та військкомів з продажу довідок про непридатність

Служба безпеки викрила столичних лікарів і працівників військкомату на схемі ухиляння від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Вони продавали довідки про здоровʼя за $11 тисяч з одного «пацієнта».

Про це повідомляє СБУ.

Схему реалізовували завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів столиці і працівниця місцевого військкомату. Хабарі передавав посередник.

СБУ провели обшуки в місцях, де жили та працювали підозрювані. Там знайшли великі суми грошей, телефони, печатки і документи з доказами. Працівникам медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомили про підозру за трьома статтями — злочин за змовою (ч. 2 ст. 28 КК), перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК) та незаконне переправлення людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК). За цими статтями підозрюваним загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування.

За інформацією СБУ, до продажу довідок можуть бути причетні «керівництво військкоматів і військових медкомісій».