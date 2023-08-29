Президент Угорщини закликає Україну до переговорів з росією

Президент Угорщини Каталін Новак закликала Україну до переговорів з росією, адже не бачить «військового рішення, яке приведе до миру». Про це вона розповіла в інтервʼю угорському виданню Index.
«Ми рішуче засуджуємо вторгнення росії. І я розумію, якщо хтось хоче захистити свою країну за всяку ціну. Ця війна вже триває півтора року, і я не бачу ніякого військового рішення, яке приведе до миру в довгостроковій перспективі. Саме тому ви повинні сидіти за столом переговорів! Я сказала цю думку президенту [Зеленському] як публічно, так й особисто», — заявила Каталін Новак.
- Наприкінці квітня Зеленський зазначив, що поведінка Угорщини та її звʼязки з росією не відповідають статусу члена НАТО, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорці вже заплатили «занадто високу ціну» за війну в Україні. Раніше в Угорщині заявляли, що для вступу України в НАТО потрібне «схвалення» росії.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею», у квітні — «фінансово неіснуючою».
- Угорщина від початку повномасштабного вторгнення не надала Україні ніякої військової допомоги, періодично блокує виділення їй коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги.