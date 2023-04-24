В Угорщині заявили, що для вступу України до НАТО потрібне «схвалення» росії. Київ відповів

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявило, що вступ України до НАТО без ризику початку прямого конфлікту між росією та Альянсом можливий лише за умови угоди з рф.

Їй відповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він наголосив, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки, і немає жодних обʼєктивних причин, які перешкоджали би вступу в Альянс.

«Ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви», — заявив Олег Ніколенко.

24 квітня російське пропагандистське видання «Известия» опублікувало інтервʼю з віцеспікеркою парламенту Угорщини Дорою Дуро. У ньому вона заявила, що вступ України до НАТО «без ризиків початку повномасштабного конфлікту» можливий лише за умови, що такий крок схвалить росія у форматі угоди. За її словами, Угорщина також не хоче бачити Україну в Альянсі через «становище» етнічних угорців, які проживають на Закарпатті.