Швеція поки що не планує передавати Україні винищувачі Gripen

Швеція наразі не планує передавати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, адже країні самій потрібні ці літаки для захисту, поки вона не є членом НАТО.

Про це 21 серпня заявив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

«Швеція — географічно велика країна, нам доводиться захищатися, і ми поки що не в НАТО. Ми не в тій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх авіацією, але поки що нових зобовʼязань щодо надання шведських літаків Україні немає», — пояснив Ульф Крістерссон.

19 серпня президент України Володимир Зеленський був із візитом у Швеції, де домовлявся про майбутні поставки винищувачів JAS 39 Gripen. За його словами, тестові випробування Gripen «за участю українців — наших пілотів — уже почалися», але жодних деталей він не повідомив.