Косово приєдналося до гарантій безпеки для України

Частково визнане Косово приєдналося до декларації G7 про гарантії безпеки для України, представленої на саміті НАТО.

Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті опублікував відповідний документ і заявив, що країна допомагатиме Україні наблизити перемогу над росією та притягти до відповідальності російське керівництво.

Косово проголосило незалежність у 2008 році. Його визнала половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС. Сербія вважає регіон своєю територією. Україна не визнає Косово як незалежну державу.