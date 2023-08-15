Адвокат: Митрополиту УПЦ МП Павлу діагностували гострий інфаркт міокарда

Адвокат митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя) заявив, що отримав інформацію про стан здоровʼя Павда від медзакладу — йому діагностували гострий інфаркт міокарда.
Про це він написав у Telegram.
Напередодні митрополита невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва. За словами адвоката, Павла прооперували.
- 1 квітня 2023 року Служба безпеки України вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.
- 13 липня СБУ повідомила Павлу про нову підозру. Напередодні оголошення йому першої підозри він дав інтервʼю, в якому заперечував існування України як суверенної держави. Російську агресію митрополит назвав «громадянським конфліктом». Тепер йому закидають статтю про порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії рф проти України, за що йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.
- 14 липня суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу — замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу понад 33 мільйони гривень.
- 9 серпня стало відомо, що за митрополита Павла внесли заставу — 33 мільйони гривень, його звільнили з-під варти. СБУ заявила, що це не вплине на справедливий розгляд справи. Павлу продовжили дію зобовʼязань на два місяці.