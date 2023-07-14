Суд відправив у СІЗО митрополита УПЦ МП Павла

Солом’янський суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу — замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу понад 33 мільйона гривень.
Про це повідомляє «Суспільне» із залу суду.
Як стверджує прокурор, Павло Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов’язки. Під час засідання митрополит заявив, ще незнайомий зі свідком.
Прокурор просив для нього тримання під вартою до 1 вересня із заставою 60 млн грн. Це аргументували тим, що у Павла рухомого та нерухомого майна саме на таку суму. І це не рахуючи банківських активів клірика.
Адвокат митрополита Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка й допитати в судовому порядку. Втім, клопотання залишили на кінець розгляду справи.
- 1 квітня 2023 року Служба безпеки України вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.
- 13 липня СБУ повідомила Павлу про нову підозру. Напередодні оголошення йому першої підозри він дав інтерв’ю, в якому заперечував існування України як суверенної держави. Російську агресію митрополит назвав «громадянським конфліктом». Тепер йому закидають статтю про порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії рф проти України, за що йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.