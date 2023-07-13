СБУ зафіксувала нові злочини митрополита УПЦ МП Павла проти України. Йому повідомили про підозру

Служба безпеки України викрила нові злочини настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці дізналися, що за день до оголошення Павлу першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтервʼю одному з українських медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Також митрополит назвав збройну агресію росії проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року. Судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти.

Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту Павлу про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 — порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно;

ч. 3 ст.436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно.

Наразі вирішується питання щодо обрання Павлу запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває слідство. Клірику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.