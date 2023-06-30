Суд залишив намісника Лаври Павла під домашнім арештом ще на 2 місяці

Соломʼянський районний суд Києва продовжив на 2 місяці домашній арешт для намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополита Павла.
Рішення суд ухвалив 30 червня.
Адвокати митрополита Павла просили суд призначити особисте зобовʼязання або нічний домашній арешт, однак суд погодився з клопотанням прокурора.
За даними слідства, митрополит Павло виправдовував війну росії проти України та розпалював релігійну ворожнечу.
- 1 квітня 2023 року Служба безпеки України вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.