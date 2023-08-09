СБУ запевнила, що звільнення з-під варти митрополита УПЦ МП Павла не вплине на справедливий суд

Служба безпеки України запевняє, що внесення застави за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) не вплине на справедливий розгляд справи. Днями його звільнили з-під варти, як це передбачає попереднє рішення Соломʼянського районного суду.

«Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Йдеться винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою», — зазначили в СБУ.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обовʼязків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, повʼязаних із небезпекою для життя та здоровʼя);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершене, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Від початку повномасштабної агресії росії проти України за матеріалами СБУ розслідується 65 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів, зокрема і щодо архієреїв УПЦ (МП). Наразі суд виніс 15 обвинувальних вироків. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ (МП), які мають російські паспорти.