Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили дію зобовʼязань

Соломʼянський районний суд продовжив дію зобовʼязань, покладених на митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя).

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у коментарі «Суспільному».

Дію зобовʼязань продовжили в рамках строку досудового розслідування, але не довше ніж на два місяці.

Серед зобовʼязань Павла є такі:

носити електронний браслет;

не залишати село Вороньків на Київщині без сповіщення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, повʼязаних із небезпекою для життя та здоровʼя);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

не спілкуватися з потерпілими та свідками.

Як додав адвокат, прокурор ще хотів заборонити митрополиту відвідувати Києво-Печерську лавру, проте суд відхилив клопотання.