Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили дію зобовʼязань

Соломʼянський районний суд продовжив дію зобовʼязань, покладених на митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя).
Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у коментарі «Суспільному».
Дію зобовʼязань продовжили в рамках строку досудового розслідування, але не довше ніж на два місяці.
Серед зобовʼязань Павла є такі:
- носити електронний браслет;
- не залишати село Вороньків на Київщині без сповіщення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, повʼязаних із небезпекою для життя та здоровʼя);
- за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;
- не спілкуватися з потерпілими та свідками.
Як додав адвокат, прокурор ще хотів заборонити митрополиту відвідувати Києво-Печерську лавру, проте суд відхилив клопотання.
- 1 квітня 2023 року Служба безпеки України вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.
- 13 липня СБУ повідомила Павлу про нову підозру. Напередодні оголошення йому першої підозри він дав інтервʼю, в якому заперечував існування України як суверенної держави. Російську агресію митрополит назвав «громадянським конфліктом». Тепер йому закидають статтю про порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії рф проти України, за що йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.
- 14 липня суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу — замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу понад 33 мільйони гривень.
- 9 серпня стало відомо, що за митрополита Павла внесли заставу в розмірі 33 мільйони гривень, а його звільнили з-під варти. СБУ заявила, що це не вплине на справедливий розгляд справи.